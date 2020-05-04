وزير داخلية ألمانيا يوضح موقف بلاده من فتح الحدود والسفر

كشف وزير الداخلية الألماني موقف بلاده من مسألتي فتح الحدود والسفر، وذلك بعدما أشارت النمسا إلى إمكانية فتح حدودها لاستقبال السياح الألمان والتشيك.

وعارض وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، فتح الحدود لاستئناف السفر بين ألمانيا والنمسا، مؤكدا أنه "طالما أن الفيروس لا يذهب في إجازة، علينا نحن أيضا أن نحد من خطط السفر لدينا".

وتابع الوزير "على الرغم من تفهمي لرغبة الناس وشركات صناعة السياحة في استئناف السفر، فإن الحماية من العدوى هو من يحدد الجدول الزمني لفتح الحدود"، وذلك بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

كما أكد زيهوفر على "أن فتح الحدود بشكل متهور لمواصلة السفر، والذي سيرفع من أعداد المصابين لاحقا، لن يكون في مصلحة أي أحد".