إيران: أمريكا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريح له، اليوم الاثنين، أن أمريكا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد عباس الموسوي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية الإيرانية، أن أمريكا لم تعد عضوا في الاتفاق بعد أن خرجت منه: "إن أمريكا خرجت من الاتفاق النووي وانتهكت هذا الاتفاق متعدد الأطراف ولم تعد عضوا فيه".

ونوه الموسوي إلى أنه لدى أمريكا تاريخ طويل في "عدم الالتزام بالتعهدات الدولية وأثبتت بأنها نظام لا يعير اهتماما لسيادة القانون، وأنها أكبر منتهك للقوانين الدولية".

واعتبر الموسوي أن أمريكا، ما أن تقتضي مصالحها حتى تتخلى عن تعهداتها والتزاماتها وتنتهكها، وأن النهج خطير جدا ويخل بالنظام الدولي، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ومن جهة أخرى أشار الموسوي إلى أنه في الوقت الذي يجب فيه دعم منظمة الصحة العالمية، تقوم أمريكا بتهديد المنظمة في وقت حساس جدا تمر فيه كل البشرية.

واعتبر الموسوي أن أمريكا لن تنجح في تمديد الحظر التسليحي على إيران، لأنها خرجت من الاتفاق وخرجت من القرار 2230 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، متوقعا أن هذا الملف لن يصل إلى مجلس الأمن، منوها إلى أن إيران تقوم بإجراء اتصالات مع باقي الأطراف في الاتفاق.

وأكد الموسوي، أن التواجد العسكري الأمريكي في الخليج العربي غير قانوني، ومخلا بحرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة.

وقال: إن الامريكيين منعوا أحيانا الدوريات الحرة والقانونية للبحرية الإيرانية واضطررنا في بعض الحالات لتوجيه التحذيرات اللازمة لهم.

وأضاف: "إنهم يعبرون من مناطق تعتبر مناطقنا الساحلية حيث تقوم قواتنا البحرية بمهمات الدورية وينبغي عليهم تجنب الاقتراب من هذه المناط".