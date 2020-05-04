بات الرقص ممنوعا... قرار جديد من قيادة الجيش الإسرائيلي

اتخذت وزارة الدفاع الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرارا بمنع العسكريين والجنود بأداء الرقصات في إطار فرق الجيش الترفيهية وذلك بعد أن أثار مقطع فيديو لجنود يتمايلون على مسرح انتقادات واسعة في المجتمع الإسرائيلي.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الإذاعة التابعة للجيش الإسرائيلي أن القيادة العسكرية كانت تسمح لبعض الجنود القادمين للخدمة بالاستمرار بمواهبهم الفنية والرياضية خلال أداء الخدمة العسكرية.

وبشأن الجنود الذين طاولهم الانتقاد أشارت إلى أن المجندين هما نجما موسيقى البوب نوا كيريل ويوناتان مارجي وانضما كمساعدين راقصين من أجل تقديم عروض احترافية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "كبار الضباط لا يعجبهم منظر رجال يرقصون بهذا الشكل وهم يرتدون زي الجيش يبدو أنهم يرون في ذلك إساءة للجيش".

لكن القيادات العليا بالجيش أعادت النظر في الأمر بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل الفيديو الذي يصور كيرل بزيها العسكري وهي تغني ويرقص خلفها الجنديان.