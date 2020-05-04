جنرال إیرانی: أي تحرك غير منطقي للقوات الأجنبية يعرض أمن المنطقة للخطر

أكد الدفاع الجوي الإيراني أنه يرصد باستمرار "تحركات العدو" الجوية، مؤكدا أن أي تحرك غير منطقي سيعرض أمن الدول الإقليمية للخطر.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن نائب قائد مقر خاتم الأنبیاء للدفاع الجوی الإيراني، العمید قادر رحیم زاده، قوله إن وجود القوات الأجنبیة ینتهك أمن المنطقة وأن أی تحرك غیر منطقی من جانبها سیعرض أمن الدول الإقلیمیة للخطر.

وتابع "نحن نراقب باستمرار جمیع التحرکات الجویة للعدو ونرصدها من الناحیة التشغیلیة والاستخباراتیة".

وتابع "رسالتنا إلی الجیران والقوات الأجنبیة هی أن جمیع الجهود المبذولة فی القوات المسلحة، لاسیما فی مجال الدفاع الجوی تأتی ضمانا للمصالح الوطنیة وحمایة أمن المنطقة ونؤمن بأن إرساء الأمن وتعزیزه یمكن بالتعاون مع دول المنطقة".

وأضاف "تمكنا من الحصول علی التقنیات والمعدات المحلیة المتقدمة التی جلبت لنا قدرات دفاعیة متزایدة، ونحن مستعدون بكل قوة لحمایة المجال الجوی لبلدنا الحبیب".

وتابع "أننا لسنا معتدین أو بادئین بالحرب لكن نرد بكل قوة ردا ساحقا علی أی تهدید واعتداء علی المجال الجوی الإیرانی".