دولة أوروبية تحول أكبر مطاراتها إلى سينما سيارات

مع توقف جميع رحلات الطيران تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا، تم تحويل أكبر مطار دولي في ليتوانيا في فيلنيوس إلى سينما سيارات مدفوعة.

ولقى القرار ترحيبا بمشاركة نحو 150 سيارة لعرض الفيلم الأول، وسيستمر العرض في المطار طيلة شهر مايو/أيار، بحسب ما نشرته الشركة المنظمة للحدث عبر موقعها.

ومع تطبيق الحجر الصحي وإغلاق دور السينما على مستوى البلاد، رأى منظمو "مهرجان فيلنيوس السينمائي" في فترة التوقف هذه فرصة لعرض الأفلام في الهواء الطلق، حيث يمكن تطبيق التباعد الاجتماعي.

Lithuanians have found a clever way to combine airports, cinema and social distancing 📽️🚗 pic.twitter.com/Wj5qOOVwEn — DW News (@dwnews) May 1, 2020

وعلى الرغم من هذه القيود، كان رواد السينما سعداء بوجودهم وكان الفيلم الأول الذي تم عرضه في 29 أبريل/نيسان، الفيلم الكوري الجنوبي الفائز بجائزة الأوسكار "الطفيلي".

يقول مؤيدون للفكرة، في ظل عدم قدرة معظم شركات الطيران على تحقيق إيرادات، يعد مشروع السينما الخارجية خطوة لدعم صناعة الطيران وصناعة الأفلام، حيث يمر كلاهما بأوقات عصيبة نتيجة للقيود التي يسببها وباء كورونا.