"كريم" تسرح 31% من العاملين

قالت شركة "كريم"، التابعة لشركة "أوبر تكنولوجيز"، اليوم الاثنين، إنها ستسرح 536 موظفا هذا الأسبوع، يشكلون 31% من قوة العمل لديها.

ويقع مقر كريم في دبي، وتعمل الوحدة المملوكة لـ"أوبر" بالكامل في منطقة الشرق الأوسط بشكل أساسي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكانت " أوبر " قد أعلنت، اليوم الاثنين، إنها ستغلق أعمال "أوبر إيتس"، في ثماني أسواق لأنها تفتقر إلى مسار واضح صوب احتلال المركز الأول أو الثاني بين خدمات توصيل الطعام الإلكترونية، وهو الهدف المعلن لأنشطة إيتس.

وقال متحدث باسم "أوبر"، بحسب "رويترز"، "أخذنا قرارا بوقف أوبر إيتس في جمهورية التشيك ومصر وهندوراس والسعودية ورومانيا وأوكرانيا وأورجواي، ووقف تطبيق إيتس وتحويله لعمليات كريم في الإمارات".

وأضاف "هذا استمرار لاستراتيجتنا لتركيز طاقتنا ومواردنا على الأسواق الأكبر لإيتس في أنحاء العالم".

وقالت "أوبر" إن أنشطة نقل الركاب الرئيسية لن تتأثر في جميع الأسواق.

ويتوقف النشاط من الرابع من يونيو/ حزيران في تلك الأسواق باستثناء الإمارات حيث سينتقل إلى "كريم" وهي وحدة مملوكة بالكامل لأوبر تعمل في الشرق الأوسط بصفة اساسية. وقالت الشركة إن نحو 50 وظيفة بدوام كامل ستتأثر.