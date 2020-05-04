بدء تداول أول قضية بالمحكمة العليا الأمريكية عبر الهاتف

في خروج عن التقاليد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، استمعت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، الاثنين، لأول مرة إلى مرافعات في قضية عن طريق الهاتف تناولت نزاعا حول علامة تجارية كان موقع حجز الفنادق الإلكتروني الشهير بوكينغ طرفا فيه.

وحسب "رويترز" فإنه على مدى ساعة، يستمع قضاة المحكمة التسعة إلى المرافعات عبر الهاتف في إطار تدبير يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستمع المحكمة إلى المرافعات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع والأيام نفسها من الأسبوع المقبل. وأهم القضايا التي سيتم تداولها عن بعد هي ثلاث تركز على مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفاظ بسجلاته المالية بما في ذلك الإقرارات الضريبية سرا. وسيتم تداول هذه القضايا في 12 مايو/ أيار.

وجرى إغلاق مبنى المحكمة العليا أمام الجمهور منذ 13 مارس/ آذار بسبب الوباء. ويتواصل القضاة فقط عن طريق الهاتف كما يقتصر إصدار الأحكام على الإنترنت.

وثبتت خطورة فيروس كورونا بشكل خاص على كبار السن، وخصوصا أولئك الذين يعانون من مشاكل طبية كامنة. وثلاثة من القضاة التسعة تجاوزوا سن السبعين.