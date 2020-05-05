وسائل إعلام: ليس لدى مخابرات "فايف آي" أي دليل على "تسرب" كورونا من المختبر

لا يوجد دليل حتى الآن على أن أصل COVID-19 خرج من مختبر أبحاث في ووهان، حسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

نقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة الاستخبارات أن الوثيقة التي نشرتها Daily Telegraph لم تأت من شبكة المخابرات Five Eye -تحالف المخابرات في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، وعلى الأرجح 15 صفحة من المواد حول إخفاء الصين المعلومات حول الوباء جاءت من الولايات المتحدة. أيضا. وفقا لمصدر الغارديان، لم يكن التقرير سريا، ولكن تم تقديمه على هذا النحو فقط في مقال في صحيفة أسترالية.

وقال المصدر: "غريزتي تقول لي إنها كانت أداة للدعاية المضادة والضغط على الصين".

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن أجهزة المخابرات في الدول الخمس لا تستبعد احتمال أن لا تكون بكين منفتحة بالكامل في بداية تفشي المرض في ديسمبر من العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه، بسبب التقارير الإعلامية، فإنها تخشى تصعيد الوضع الدولي.

في 3 مايو/ أيار، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لديها "دليل كبير" على أن فيروس كورونا الجديد نشأ في مختبر في ووهان الصينية. ورفض بومبيو في الوقت نفسه التعليق على ما إذا كان الفيروس، في رأيه، قد تم إطلاقه عن قصد أو أنه كان حادثًا.

في 1 مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه معلومات حول إنشاء فيروس كورونا في مختبر ووهان الصيني. ومع ذلك، لم يكشف عن أي تفاصيل.

ومع ذلك، نفى العلماء الأمريكيون الاحتمالات حول إنشاء COVID-19 في المختبر. وفقا لهم، فإن الفيروس من أصل حيواني. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية بدورها عن أن فيروس كورونا أصله طبيعي.