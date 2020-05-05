حاليا، يعمل موظفو الخدمة الحكومية لحالات الطوارئ في أوكرانيا للقضاء على الحرائق الصغيرة في مناطق معينة.

أعلنت خدمة حالات الطوارئ الأوكرانية أنه تم القضاء على جميع بؤر حرائق الغابات في تشيرنوبيل.

وأشارت الخدمة إلى أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في الوقت الحاضر: حيث يطفئون بؤر فردية في تلك المناطق التي مرت بها النيران. شارك 210 أشخاص و 74 قطعة من المعدات.

لم يتم تسجيل حرائق كبيرة في منطقة جيتومير. هناك، يشارك 114 شخصًا و 28 قطعة من المعدات في إخماد البؤر الفردية.

وقالت الخدمة إنه ليس هناك زيادة للإشعاع في منطقة تشيرنوبيل، وجميع المؤشرات ضمن القيم المقبولة.

اندلع حريق في المنطقة المنكوبة تشيرنوبيل في 4 أبريل/ نيسان. وبحسب التقارير الأخيرة، دمر الحريق 11.5 ألف هكتار على الأقل من المناطق المحمية. ويعتقد الخبراء أن السبب الرئيسي للحرائق، إشعال النار.