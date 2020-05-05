مدمرات أمريكية تقترب من المياه الروسية في سابقة من نوعها منذ منتصف الثمانينيات

أبحرت 4 سفن حربية أمريكية في بحر بارنتس على مقربة من المياه الإقليمية الروسية، في سابقة من نوعها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وقال سلاح البحرية الأمريكية في بيان إن 3 مدمرات هي "يو.إس.إس. دونالد كوك" و"يو.إس.إس. بورتر" و"يو.إس.إس. روزفلت" بالإضافة إلى سفينة التموين "يو.إس.إن.إس سابلاي" دخلت بحر بارنتس يوم الاثنين ترافقها الفرقاطة البريطانية "إتش.أم.إس. كنت" بحسب وكالة "لإرانس برس".

وأوضح البيان أن الهدف من هذه المهمة هو "تأكيد حرية الملاحة وإظهار التكامل المثالي بين الحلفاء"، مشددا على أنه "ما من سفينة أمريكية" على الإطلاق "أبحرت في بحر بارنتس منذ منتصف الثمانينيات".

ولفتت البحرية الأمريكية في بيانها إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية أُخطرت بهذه الرحلة في الأول من أيار/مايو "لتجنّب أي سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي".

وخلال مؤتمر عبر الإنترنت نظمه مركز بروكينغز للأبحاث يوم الاثنين أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه في الوقت الذي يحدّ فيه الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد من تحركات الجيش الأمريكي فإن خصوم الولايات المتحدة ما زالوا يشكلون تهديدا.

وبحسب إسبر فقد كثف الجيش الأمريكي أيضا من عملياته في المحيط الهادئ لمواجهة ما وصفه بتزايد النفوذ الصيني في المنطقة.

في منتصف فبراير/شباط دخلت أول فرقاطة من الإنتاج الضخم من مشروع 22350 "أدميرال أسطول كاساتونوف" بحر بارنتس يوم الجمعة لإجراء اختبار آخر، للتحقق من مدفعية السفينة.

وقال القبطان ورئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي فديم سيرغا، ستطلق الفرقاطة النار على أهداف بحرية. لضرب الدرع، سيستخدم الطاقم المدفعية أ-192، بالإضافة إلى نظام المدفع السريع للدفاع الجوي "بالاش".

وقامت السفينة باختبار نظام الحرب الإلكترونية، واختبرت أيضًا نظام الصواريخ "بوليمنت – ريدوت". حلقت طائرات سو-24 وأ إن-26 حول "الأدميرال كاساتونوف" على ارتفاعات ومسافات مختلفة.