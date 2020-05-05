أردوغان يبشر الأتراك "رغم أعداء الخارج" ويكشف من بيده التغلب على وباء كورونا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا أبدت وقفة أكثر صلابة من الدول المتطورة في جميع الأصعدة، ووصلت إلى حد طي هذه المرحلة الصعبة، في إشارة إلى احتواء وباء كورونا.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء أن تركيا ستحول مكتسباتها خلال مرحلة الوباء إلى نجاحات إقليمية وعالمية كبيرة.

#عاجل | #أردوغان (في مواجهة كورونا): تركيا أبدت وقفة أكثر صلابة من الدول المتطورة في كافة الأصعدة، ووصلت إلى حد طي هذه المرحلة الصعبة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 5, 2020

وتابع "ملتزمون بإصلاح أضرار اقتصادنا الناجمة عن كورونا بسرعة وتنفيذ خطوات كبيرة لتحقيق ذلك. التغلب على وباء كورونا في يد 83 مليونا من مواطنينا".

وأكد قائلا "سنقود نضالنا من أجل المستقبل والاستقلال في كل المجالات رغم أعداء الخارج وغافلي الداخل".

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن أنقرة أجلت أكثر من 65 ألفا من رعاياها في 103 دول، كانوا عالقين فيها جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، أن التدابير التي اتخذتها تركيا في مكافحة الوباء، وإجراءاتها الناجحة في ذلك، أصبحت نموذجا للعالم بأسره.

وأكد تشاووش أوغلو، أن المرحلة الحالية أظهرت مدى قوة النظام الصحي التركي.

ولفت إلى أنهم تلقوا طلبات من مواطنين يرغبون في العودة مع انتشار الوباء، مضيفا أنه حتى الآن تمت إعادة "أكثر من 65 ألفا من 103 دول".

وأضاف:"أعلنا في 16 أبريل (نيسان) الماضي بدء عملية الإجلاء الثانية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن تم تنظيم 157 رحلة جوية من 83 بلدا، أجلينا فيها نحو 30 ألفا من مواطنينا، وسنواصل ذلك في الأيام القادمة".

كما أشار تشاووش أوغلو، إلى أن 473 مواطنا خارج البلاد، توفوا جراء إصابتهم بالفيروس.