ترامب: تعلمنا من أزمة تفشي فيروس كورونا أنني كنت على حق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الشيء الوحيد الذي تم تعلمه من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أنه كان على حق منذ البداية.

وأوضح ترامب بحسب ما ذكرته صحيفة "thehill" الأمريكية، أن الأمريكيين يركزون الآن على التصنيع المحلي لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك بدائل للأدوية المنتجة حاليًا في الصين.

​وقال ترامب:"كما تعلمون، كان لدي أناس ينتقدون طريقة إدارتي للأزمة، الآن هؤلاء الناس يتفقون معي حقًا، وهذا يشمل الطب وأشياء أخرى، كما تعلمون".

وقال ترامب أيضًا إنه يعتقد أن "هناك تفاؤلًا كبيرًا" في الولايات المتحدة وأن الأمريكيين "بدأوا يشعرون بالرضا الآن"، كما توقع أن تنتهي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء المستمر، الذي تقدم خلالها 30 مليون أمريكي على الأقل للحصول على إعانات البطالة، قريباً حيث تسمح بعض الولايات بإعادة فتح قطاعات لدعم اقتصادها، بحسب الصحيفة.

وقال ترامب للصحيفة: "يجب أن تكون حذرا، ولكن عليك العودة إلى العمل، الناس يريدون البلد مفتوحا... أعتقد أن لدينا 38 ولاية ستكون مفتوحة قريبا جدا".

هناك أكثر من 1.3 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 68000 حالة وفاة، وفقًا لتقديرات صحيفة نيويورك تايمز.