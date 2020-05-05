ترامب ينفي اتهامات فنزويلا بمحاولة غزو من البحر

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لقد حصلت للتو على المعلومات. حكومتنا لاعلاقة لها بهذا.. سنجري التحقيقات".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن أحد المعتقلين الأمريكيين، اللذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال مادورو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

— Larissa Costas (@Larissacostas) May 5, 2020

كانت الحكومة الفنزويلية قالت إنها، "أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر، يوم الأحد الماضي، نفذها "مرتزقة إرهابيون" حاولوا دخول البلاد من كولومبيا المجاورة على متن زوارق سريعة".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول، إن المجموعة، التي قال إنها قدمت من كولومبيا، حاولت الوصول بزوارق سريعة إلى ولاية لا غوايرا الساحلية (شمال)، قبل أن تعترضها وحدات من الجيش والشرطة الخاصة، وتقتل عددا منهم وتعتقل آخرين، دون مزيد من التفاصيل.