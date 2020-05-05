لمواجهة كورونا… إجراء غير مسبوق في شوارع باريس

قررت بلدية باريس تخصيص بعض الشوارع المزدحمة في العاصمة الفرنسية ليكون السير فيها مقصورا على من يستخدمون الدراجات الهوائية أو المشاة، وهو ما يعتبره البعض إجراء غير مسبوق في تاريخ الجيل الحالي من سكان المدينة.

وذكرت قناة "فرنسا 24"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من ذلك هو التخفيف من الزحام، خاصة بعدما قررت تخفيف إجراءات الإغلاق، الذي فرضته البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

🚲 "In total, 50 kilometres (30 miles) of lanes normally used by cars will be reserved for bicycles," #Paris mayor Anne Hidalgo said



The objective is to limit crowds on public transport when #France begins lifting its #coronavirus lockdown next weekhttps://t.co/5ecP4uDbN6 — FRANCE 24 English (@France24_en) May 5, 2020

وقالت عمدة باريس، آن هيدالغو، إنه "سيتم تخصيص 50 كيلومترا من المسارات التي تستخدمها السيارات لتكون للدراجات، إضافة إلى 30 شارعا آخر سيتم تحويله للمشاة فقط.

ولفتت إلى أن تلك الشوارع ستكون قريبة من المدارس لتجنب أي زحام محتمل.

وقالت هيدالغو، إن شارع "دي ريفولي"، وهو الطريق الرئيسي بين الشرق والغرب عبر قلب العاصمة الفرنسية، سيكون استخدامه مقتصرا على الدراجات اعتبارا من 11 مايو/ أيار الجاري، إضافة إلى شارع "سان ميشيل" في حي سان جيرمان في الضفة اليسرى لنهر السين، والنفق السريع تحت الدوار الفوضوي في قوس النصر، حيث تصبح متاحة للمشاة والدراجات.

From Bogotá to Berlin cities cities around the world are betting on bicycles to get around once lockdowns begin to ease. Temporary or permanent, is this a once in a generation time to change the way we move? #popupbikelanes With @POB_journo Full show https://t.co/4qAUMY5HgN pic.twitter.com/AkRyE9D8qE — Down to Earth – France 24 (@DownToEarth) May 4, 2020

يذكر أن أكثر من مليوني شخص من سكان العاصمة الفرنسية باريس فروا من المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل فرض الحظر الكلي في 17 مارس/ آذار الماضي، وهم الآن يستعدون للعودة.

ويقول خبراء الصحة، إن التباعد المجتمعي، ضروري لتجب إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في المدن الكبرى، التي يستخدم فيها الناس العديد من وسائل النقل العامة.