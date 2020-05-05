محادثات أمريكية - بريطانية مشتركة للتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، رسميا، اليوم الثلاثاء، جولة أولى من المفاوضات تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وتعهدتا بالعمل بويترة سريعة للوصول إلى اتفاقية "تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".

وقال أكبر مسؤول تجاري في البلدين خلال بيان مشترك، نشرته "رويترز": "إن المحادثات التي ستجرى عن بعد، على مدار الأسبوعين القادمين سيشارك فيها مسؤولون أمريكيون وبريطانيون في حوالي 30 مجموعة تفاوض مختلفة".

وأكد مسؤولون تجاريون أمريكيون وبريطانيون في البيان، إن "اتفاقا للتجارة الحرة هو أولوية للبلدين كليهما ويتعهدون باتفاقية طموحة تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار".

وأضافوا أن البلدين يتعهدان باللسير قدما في المفاوضات بوتيرة سريعة.