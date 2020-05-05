رئيس الدبلوماسية الأوروبية: من الضروري محاربة الأخبار الكاذبة أثناء الجائحة

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن المعلومات الكاذبة خلال وباء الفيروس التاجي الجديد، يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر، لذا من الضروري محاربة الأخبار الزائفة بشكل حاسم.

وكتب بوريل في حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "المعلومات المضللة أو الكاذبة يمكن أن تعرض الحياة للخطر. لذلك، من الأهمية بمكان مواجهة المعلومات الخاطئة بتنبيهات شفافة وفي الوقت المناسب".

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 5, 2020

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في العالم اليوم 3596257 حالة، وبلغ أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وتعافى من المرض وغادر مستشفيات الحجز الطبي نحو 1170514 حالة.