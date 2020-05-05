الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة

يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.

وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.