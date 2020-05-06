مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة أرجنتينية تحمل مساعدات طبية

أفادت وسائل إعلام عالمية، بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة تقل إمدادات طبية حيوية بالقرب من مطار في الأرجنتين.

وأكدت وسائل الإعلام، أن الطائرة كانت تقل على متنها 4 أشخاص وتحطمت بالقرب من مطار إسكيل في مقاطعة تشوبوت في الأرجنتين.

وبعد تحطم الطائرة اندلع حريق ضخم، حيث سارع رجال الإطفاء وضباط الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة كانت قريبة من الهبوط في مطار إسكيل وسط ضباب كثيف تسبب في انعدام الرؤية.

وبحسب وكالة الأنباء الأرجنتينية، فإن الطائرة كانت تقل طبيبا وممرضة واثنين من أفراد الطاقم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من نوع "ليرجيت 35A". مشيرة إلى أنه لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء الضحايا بعد.

وأفادت صحيفة أرجنتينة أخرى بأن الطائرة كانت في طريقها لنقل مريض يحتاج إلى رعاية صحية لا يمكن تقديمها في منطقة تشوبوت.

وقالت الصحيفة "كانت الطائرة قادمة من مقاطعة "سانتا في" ومن الممكن أن يكون الحادث بسبب وجود الضباب مما جعل مناورات الهبوط صعبة".

يتبع..