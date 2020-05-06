بعد رفع الحجر الصحي... إسبانيا تفرض قيودا "غريبة"

فرضت الحكومة الإسبانية مجموعة من القيود الاستثنائية على مواطنيها الراغبين في ممارسة الرياضة، وذلك عن طريق تخصيص أوقات زمنية معينة لكل فئة عمرية.

حيث سمح للناس في يوم الثلاثاء 5 مايو/أيار 2020، بالخروج لممارسة الرياضة -وليس التسكع- في أوقات محددة فقط لكل فئة عمرية، وذلك لتقليل فرص الازدحام وحماية كبار السن من التعرض المحتمل للمرض.

وخصصت سبع ساعات للأطفال الأقل من 14 عاما، ولكن على أن يرافق كل طفل شخص راشد، وأن يبقوا في محيط ميل واحد من المنزل لمدة ساعة واحدة فقط.

كما وقف رجال الشرطة مرتدين الكمامات لضمان تنفيذ التعليمات، وطُلب كذلك من الناس ألا يقودوا سياراتهم إلى مكان مختار لممارسة التمرينات، وأن يتركوا الشوارع فارغة لراكبي الدراجات وممارسي رياضة العدو والمشي الذين تفصل بينهم مسافة 6 أقدام تقريبا، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

DIRECTO | "Pero vamos a ver, ¿qué hace usted sentado? Por favor, un poco de sentido común", dice la policía a un vecino en el Puente de Toledo de Madrid, que sigue lleno de gente. "Abrid el parque", le responde un transeúnte. Vídeo de @LoloViejo https://t.co/cnnfBqltb9 pic.twitter.com/JejRoy6dL6 — EL PAÍS (@el_pais) May 2, 2020

وقسمت فترات اليوم على النحو التالي:

من السادسة إلى العاشرة صباحا: فترة للراشدين: حيث مارس الراشدون الرياضة على مدار 4 ساعات.

من العاشرة صباحا إلى الظهيرة: البالغون من العمر 70 عاما فما فوق.

من الظهيرة إلى السابعة مساء: الأطفال تحت 14 عاما.

من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة مساء: فترة الراشدين.

يذكر بأن إسبانيا بدأت، يوم السبت 2 مايو/أيار، بتخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا، لأول مرة منذ سبعة أسابيع.