" مرض غامض" ينتشر في دولة أفريقية... وعشرات الوفيات في أيام قليلة

أعلنت نيجيريا، أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 100 شخص، خلال 10 أيام، في ولاية جيغاوا، نتيجة "مرض غير مشخص".

وأعرب المسؤول الصحي في الولاية، أبّا زكاري، عن قلقه إزاء هذا المرض، مشيرا إلى وصول وفد من منظمة الصحة العالمية، لبحث المرض الذي أدى إلى وفاة هؤلاء الأشخاص، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أنه "من المبكر الآن الحديث، هل هو فيروس كورونا أم لا".

وشهدت ولاية كانو النيجيرية الشهر الماضي، وفاة قرابة 150، خلال 3 أيام، بسبب ما قيل إنه "مرض غامض".

وسجلت نيجيريا حتى الآن 2802 إصابة بكورونا، توفي منهم 93، فيما أعلنت يوم الاثنين الماضي، وفاة وزير العمل النيجيري محمد بن عمر، عن 55 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.