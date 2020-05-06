الصين تعلن عن المواعيد النهائية لاكتمال بناء محطة فضاء خاصة بها

أعلن مساعد رئيس مكتب برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، جي جيمين أن الصين ستقوم بـ 12 مهمة لاستكمال بناء المحطة المدارية الفضائية بحلول عام 2022.

وقال جيمين في مؤتمر صحفي "إن بناء محطة الفضاء الصينية المدارية سيكتمل بحلول عام 2022، ومن المقرر القيام بـ 12 مهمة".

كما أشار جي جيمين أنه "بعد الإطلاق الناجح للصاروخ الحامل Long March-5B مع النموذج الأولي لمركبة فضائية مأهولة يوم الثلاثاء، سيتم إطلاق وحدة قاعدة المحطة الفضائية إلى المدار، بالإضافة إلى وحدتين تجريبيتين "Wentian" و "Mentian"، والتي ستصبح أساسًا للمحطة الفضائية المدارية المستقبلية.

في يوم الثلاثاء أعلنت الصين في بيان أنها أطلقت، أحدث صاروخ حامل تشانغتشنغ-في5 بنموذج أولي لجيل جديد من المركبات الفضائية المأهولة.

تم الإطلاق في الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو) من مجمع الإطلاق LC-101 من المحطة الفضائية Wenchang في جزيرة هاينان. بعد 8 دقائق و15 ثانية من الرحلة، اعتبرت المهمة ناجحة.