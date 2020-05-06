ترامب: توقعات نظام النمذجة والتحليل الخاص بفيروس كورونا خاطئة

توقع نظام النمذجة والتحليل الخاص بفيروس كورونا والذي عادة ما يستشهد البيت الأبيض ببياناته، يوم أمس، وفاة 134 ألف شخص في البلاد من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول 4 أغسطس / أب، وهو ضعفي الرقم الذي توقعه سابقًا. وفقًا للقناة التلفزيونية، جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى بدورها توقغت أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يموتون يوميًا بسبب فيروس كورونا بحلول شهر يونيو / حزيران.

قال ترامب في مقابلة مع مراسل القناة التلفزيونية: "كانت هذه النمذجة خاطئة جدا منذ اليوم الأول". وأضاف الرئيس الأمريكي "إنهم يواصلون بناء أنظمة نمذجة جديدة، وهي أيضا خاطئة".

زاد الرئيس ترامب في 3 مايو أيار توقعاته لعدد الوفيات في الولايات المتحدة. إذا قال في وقت سابق إن حوالي 50 ألفًا سيموتون (الرقم الحقيقي أكبر بثلاث مرات)، ثم في مقابلة مع فوكس نيوز، توقع رقمًا يتراوح بين 80 و 100 ألف.