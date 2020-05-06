"سلاحنا سيخمد النيران"... روحاني يتحدث عن "خطأ جسيم" من السعودية وإسرائيل

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى السعودية وإسرائيل، مؤكدا أنهم الذين أقنعوا الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، وسيقولون له إنهم ارتكبوا خطأ جسيما".

وأكد روحاني، في اجتماع حكومي نقله التلفزيون الرسمي، أن "السعودية وإسرائيل والمتشددين في أمريكا الذين أقنعوا الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، سيقولون له إنهم ارتكبوا خطأ جسيما".

وتابع: "لا نعتقد بأن الإدارة الأمريكية الحالية ستحكم العقل وتعود إلى الاتفاق النووي وترفع العقوبات، وعلينا أن نرى ماذا سيحصل مستقبلا. الحل الوحيد يكمن في توبة الإدارة الأمريكية واعتذارها للشعب الإيراني والتعويض عن فرض العقوبات ورفع الحظر والعودة إلى الاتفاق النووي".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن "ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وعلى واشنطن رفع العقوبات إن أرادت العودة إلى الاتفاق" متابعا: "بعثت رسالة إلى قادة الدول الخمس حول التداعيات الوخيمة والهزيمة التاريخية التي ستنجم عن تمديد حظر التسلح على إيران... قادة الدول المتبقية في الاتفاق النووي تعرف رد إيران على أي قرار أو أية آلية لتمديد حظر التسلح... إيران لن تقبل أي انتهاك للقرار الأممي 2231، ورفع حظر التسلح حقها البديهي في الاتفاق النووي".

وأوضح الرئيس الإيراني أن إيران إن صنعت السلاح أو اشترته سيكون للدفاع عن نفسها وعن المنطقة، قائلا: سلاح إيران لا يصب الزيت على النيران، بل سيكون ماء يخمد النيران في المنطقة... سلاحنا لن يسمح بإشعال حرب أو بإثارة التوتر في المنطقة".