وزير الدفاع الصربي يشكر روسيا على مساعدتها في مكافحة جائحة كورونا

أعرب وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين عن امتنانه للخبراء العسكريين الروس لما قدموه من مساعدة في مكافحة وباء كورونا العالمي المسبب لمرض (كوفيد - 19).

ونقلت وسائل إعلام روسية عن فولين قوله :"أود أن أغتنم هذه اللحظة لأشكر كل ما فعلته روسيا لبلدنا في مثل هذا الوقت العصيب. لقد ساعدتنا أكثر بكثير مما يمكن أن نتوقعه، وذلك بفضل صديقي الشخصي، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الذي كان يأتي دائمًا لمساعدتنا".

وقامت وحدات تابعة لجهاز الحماية من الأعراض البيولوجية والكيميائية التابعة للجيش الروسي، يوم الأحد الماضي، بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت والأماكن العامة في العاصمة الصربية بلغراد.

من جانبهم قام الأطباء الروس بتقييم وتحليل الوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الوباء في المؤسسات الطبية في مدن بلغراد، وأوزيسي، وشباك، وياغودين، ودوليفاك، ونيشكا بانيا.

وفي المجمل، نفذت القوات الروسية المرسلة إلى صربيا عمليات تعقيم في أكثر من 135 منشأة في 27 مدينة صربية.

وتم إرسال 11 طائرة مع أخصائيين ومعدات عسكرية إلى الجمهورية الصربية للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.