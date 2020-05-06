إيلون ماسك يرزق بابن ويسميه "X Æ A-12"

أثار مؤسس شركة "تسلا" الملياردير إيلون ماسك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعطاء مولوده الجديد اسما غريبا أثار حيرة متابعيه.

ونشر إيلون ماسك على صفحته في "تويتر" : "الأم والطفل كلاهما بخير"، معلنا عن أنه رزق بطفل، وعندما طُلب منه الكشف عن اسم ابنه، رد ماسك قائلا: "X Æ A-12 Musk".

وانهالت تعليقات المستخدمين على الاسم حيث اعتبر البعض أن X Æ A-12 هو كلمة مشفرة وترمز إلى اسم Ash، في حين اعتبر البعض الآخر أن الأمر برمته لا يتعدى عن كونه دعابة.

وكتب أحد المستخدمين: "يبدو أن الاسم قد يكون مستوحى جزئيا من إحدى الأغاني من الألبوم الأخير لجرايمز، وهو الألبوم الذي حمل اسم 4ÆM.".

من جانبها أوضحت زوجة إيلون ماسك المغنية الكندية جرايمز معنى الاسم وقالت:" "X هو متغير غير معروف، Æ هو اختصار AI (الحب و / أو الذكاء الاصطناعي) ، A-12 هي طائرة استطلاع أمريكية (سلف طائرتنا المحبوبة SR-17) ، والتي لا يوجد فيها سلاح، فقط تتميز بالسرعة، A تشير إلى رئيس الملائكة".

وبعد الإعلان عن ولادة ابنه، شارك ماسك البالغ من العمر 48 عامًا، أيضًا صورًا له يحمل الطفل.

— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

وكان الزوجان المشهوران قد أعلنا ارتباطهما في أيار/ مايو 2018، قبل أن يظهرا علنيًا في حفل Met Gala.