إيلون ماسك يرزق بابن ويسميه "X Æ A-12"

ونشر إيلون ماسك على صفحته في "تويتر" : "الأم والطفل كلاهما بخير"، معلنا عن أنه رزق بطفل، وعندما طُلب منه الكشف عن اسم ابنه، رد ماسك قائلا: "X Æ A-12 Musk".
— Colombiana (@priscillabanana) May 5, 2020
وانهالت تعليقات المستخدمين على الاسم حيث اعتبر البعض أن X Æ A-12 هو كلمة مشفرة وترمز إلى اسم Ash، في حين اعتبر البعض الآخر أن الأمر برمته لا يتعدى عن كونه دعابة.
وكتب أحد المستخدمين: "يبدو أن الاسم قد يكون مستوحى جزئيا من إحدى الأغاني من الألبوم الأخير لجرايمز، وهو الألبوم الذي حمل اسم 4ÆM.".
من جانبها أوضحت زوجة إيلون ماسك المغنية الكندية جرايمز معنى الاسم وقالت:" "X هو متغير غير معروف، Æ هو اختصار AI (الحب و / أو الذكاء الاصطناعي) ، A-12 هي طائرة استطلاع أمريكية (سلف طائرتنا المحبوبة SR-17) ، والتي لا يوجد فيها سلاح، فقط تتميز بالسرعة، A تشير إلى رئيس الملائكة".
— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020
وبعد الإعلان عن ولادة ابنه، شارك ماسك البالغ من العمر 48 عامًا، أيضًا صورًا له يحمل الطفل.
— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020
وكان الزوجان المشهوران قد أعلنا ارتباطهما في أيار/ مايو 2018، قبل أن يظهرا علنيًا في حفل Met Gala.
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