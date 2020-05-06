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    باحثون يعملون على تأثير نزلات البرد والإنفلونزا

    صور مرعبة تنشر لأول مرة... هكذا يتكاثر "كورونا" في الأمعاء

    © AFP 2020 / Torsten BLACKWOOD
    العالم
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    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (5)
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    نشر فريق من كلية علوم الحياة في جامعة دندي البريطانية، صورا مجهرية تفصيلية، هي الأولى من نوعها، ملتقطة بدقة عالية لفيروس "كورونا" المستجد.

    وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الصور تعتبر الأولى من نوعها في العالم للفيروس، مؤكدة أن "الصور الملتقطة بمجهر عالي الدقة تظهر تكوين جزيئات فيروس كورونا المستجد في داخل الأمعاء البشرية".

    ولالتقاط الصور، قام الباحثون بإصابة خلايا الأمعاء البشرية بالفيروس في المختبر، قبل مراقبة استجابة الخلايا، وتظهر المجموعة الأولى من الصور تجمع الفيروس في أمعاء الإنسان، بينما تظهر المجموعة الثانية أن الفيروس يغادر خلايا الأمعاء البشرية.

    واكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور جيسون سويدلو، من جامعة دندي، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

    ونجح العلماء أيضا في إنماء الفيروس في أنابيب الاختبار ومراقبة استجابة الخلايا، مع نتائج يمكن أن تفسر سبب إصابة نحو ثلث المرضى بأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وكيف يمكن اكتشاف الفيروس في كثير من الأحيان في عينات البراز.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (5)

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    الكلمات الدلالية:
    الأمعاء, بريطانيا, فيروس كورونا
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