صور مرعبة تنشر لأول مرة... هكذا يتكاثر "كورونا" في الأمعاء

نشر فريق من كلية علوم الحياة في جامعة دندي البريطانية، صورا مجهرية تفصيلية، هي الأولى من نوعها، ملتقطة بدقة عالية لفيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الصور تعتبر الأولى من نوعها في العالم للفيروس، مؤكدة أن "الصور الملتقطة بمجهر عالي الدقة تظهر تكوين جزيئات فيروس كورونا المستجد في داخل الأمعاء البشرية".

ولالتقاط الصور، قام الباحثون بإصابة خلايا الأمعاء البشرية بالفيروس في المختبر، قبل مراقبة استجابة الخلايا، وتظهر المجموعة الأولى من الصور تجمع الفيروس في أمعاء الإنسان، بينما تظهر المجموعة الثانية أن الفيروس يغادر خلايا الأمعاء البشرية.

علماء بريطانيون يكشفون عن صور تفصيلية وأكثر دقة لفيروس كورونا حيث يظهر الفيروس في الصور (باللون الأبيض) وهو يصيب خلايا الأمعاء https://t.co/24OsKssH8s pic.twitter.com/fEIdgTu42Y — Snyar (@snyarnet) May 4, 2020

واكتشف الفريق، بقيادة البروفيسور جيسون سويدلو، من جامعة دندي، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها.

ونجح العلماء أيضا في إنماء الفيروس في أنابيب الاختبار ومراقبة استجابة الخلايا، مع نتائج يمكن أن تفسر سبب إصابة نحو ثلث المرضى بأعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال وكيف يمكن اكتشاف الفيروس في كثير من الأحيان في عينات البراز.