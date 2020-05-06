الكوكب يتنفس بسبب كورونا... تراجع غير مسبوق للانبعاثات الحرارية

توقع علماء مناخ أن يشهد العام الجاري أقل نسبة انبعاثات لغازات الكربون الملوثة، وذلك كنتيجة غير مباشرة لتفشي فيروس كورونا.

وذكر العلماء، بحسب موقع "بي بي سي"، أنه من المتوقع أن تتراجع الانبعاثات الناتجة عن الوقود الحفري بنسبة 80 في المائة وهي نسبة التراجع التي تزيد بستة أضعاف عن تلك التي نتجت عن أزمة 2008.

ويرجع العلماء السبب في هذه النسبة إلى التراجع غير المسبوق في حركة المرور الجوي والبري بسبب سياسات الإغلاق.

وكانت لجنة من خبراء بريطانيين قالت إن على بلدان العالم العمل على عدم زيادة حجم الاحتباس الحراري بعد انتهاء تفشي الوباء.

وأجبرت أزمة تفشي فيروس كورونا معظم دول العالم على فرض إجراءات إغلاق وحجر صحي، للحد من انتشار الفيروس الذي ظهر أول مرة في مدينة ووهان الصينية.