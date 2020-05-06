تركيا: تلقينا طلبات من 128 دولة لإمدادها بمستلزمات طبية لمواجهة "كورونا"

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن 128 دولة طلبت من أنقرة مستلزمات طبية على شكل منحة أو تصدير أو شراء، لافتًا إلى أن تركيا قامت بتلبية نصف تلك الاحتياجات.

القاهرة– سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في كلمة نقلتها وكالة الأناضول التركية اليوم الأربعاء، "128 دولة طلبت من تركيا مستلزمات طبية على شكل منحة أو تصدير أو شراء وقمنا بتلبية احتياجات النصف".

كانت السلطات التركية ، أعلنت منذ أيام، إيصال شحنة مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، لمساعدتها في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" مؤخرًا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في تركيا إلى 129491 إصابة والوفيات إلى 3520 وفاة بعد تسجيل 1832 إصابة و59 حالة وفاة أمس.

من جهة أخرى قال أردوغان، الاثنين الماضي، إن حكومته سترفع القيود بشكل تدريجي خلال أيار/مايو الجاري والشهرين المقبلين، متابعاً أن مراكز التسوق والمصانع الرئيسية ستفتح أبوابها اعتباراً من 11 أيار/ مايو شريطة الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل المعارضة خاصة فيما يتعلق بتقديم موعد امتحانات القبول في الجامعات ورفع حظر التنقل عن 7 مدن من بينها مدن سياحية هي، أنطاليا وأيدن ومرسين وموغلا، مؤكدين أن هذا يشكل خطراً على صحة الطلاب الذين سيتقدمون للفحص الجامعي مع العلم أن تقديم الفحص جاء بناء على طلب قدمته شركات سياحية.

وكان من المقرر إجراء امتحانات القبول الجامعي يومي 25 - 26 تموز/يوليو المقبل بيد أن موعدها قد قُدّم إلى 20 و21 حزيران/يونيو المقبل لأن إجراءها منتصف الصيف قد يؤثر سلبا على السياحة الداخلية في البلاد.