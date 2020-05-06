بعد تردد عشيقته على منزله... عالم بريطاني يستقيل من الفريق الاستشاري ويعترف بخطئه

استقال أستاذ علم الأوبئة، نيل فيرغسون، من عضوية الفريق الاستشاري العلمي للحكومة البريطانية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد ما سماه بـ"خطأ في الحكم".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه بالرغم من أن فيرغسون هو من نصح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالإغلاق الكامل للبلاد، فإنه أبدى أسفا لـ"عدم التزامه" بالتباعد الاجتماعي وتقويضه له.

وقد جاء اعترافه على إثر ما ورد عن تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف" بأن امرأة متزوجة قيل إنها عشيقته، دأبت على التردد على منزل فيرغسون، 51 عاما، والارتحال لزيارته أثناء فترة الإغلاق.

وقال فيرغسون، معلقا حول الأمر "أقر بأنني ارتكبت خطأ في الحكم واتخذت الإجراء الخاطئ".

🔴Exclusive: Government scientist Neil Ferguson resigns after breaking lockdown rules to meet his married lover https://t.co/eLOfVjgHPL — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2020

​وكانت نصائحه دفعت رئيس الوزراء بوريس جونسون، في الـ23 من مارس/ آذار الماضي، لإعلانه إغلاقا عاما بما تضمنه ذلك من فرض قيود واسعة النطاق لتعطيل ممارسات الحياة اليومية، بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.