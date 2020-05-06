ترامب: لا يمكننا الجلوس في المنزل لثلاث سنوات مقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المتوقع حدوث بعض حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد مع بدء رفع الولايات المتحدة قيود التباعد الاجتماعي.

وردا على سؤال مراسل صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، عما إذا كان يتوقع مزيدا من حالات الوفاة نتيجة رفع القيود، قال ترامب: "من الممكن أن يكون هناك بعض الحالات لأنك لن تكون محجوزًا في شقة أو منزل أو أيا كان".

وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، وسنقوم بغسل اليدين، وسنفعل الكثير من الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "بكل الأحوال لا يمكننا الجلوس في المنزل لثلاث سنوات مقبلة".

وقال ترامب للصحيفة: "يجب أن تكون حذرا، ولكن عليك العودة إلى العمل، الناس يريدون البلد مفتوحا... أعتقد أن لدينا 38 ولاية ستكون مفتوحة قريبا جدا".

يذكر أن هناك أكثر من 1.3 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 68000 حالة وفاة، وفقًا لتقديرات صحيفة نيويورك تايمز.