بينها دولة عربية... إيران ترسل معدات طبية بشأن "كورونا" إلى ثلاث دول

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن "إرسال معدات طبية كمساعدة إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا في إطار جهود مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا المستجد".

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بكورونا... ووعد أيضا وزير الخارجية ظريف بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن​​​. وإيران أرسلت بالفعل معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا... إيران ستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها".

​وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال يوم الاثنين الماضي، إن أمريكا التي انسحبت من مختلف المعاهدات الدولية، لايمكن أن نتوقع منها التعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها خلال القمة المرئية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، "إن الإجراءات الأمريكية المعادية للإنسانية أعاقت ومنعت أحيانا وصول المعدات الطبية إلى إيران".