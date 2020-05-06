إيران تعتزم إطلاق قمر صناعي إلى مدار ارتفاعه 36 ألف كم

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أن طهران لديها القدرة على تحديد هدف لوضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم.

وقال خامنئي على موقعه الرسمي: "لسوء الحظ، تقول بعض الدول باستمرار لا يجب علينا نحن (الإيرانيون)، لا نستطيع، ولكننا نستطيع. عندما نتمكن من إطلاق صاروخ إلى الفضاء بسرعة 7.5 ألف متر في الثانية حاملا إلى المدار قمرا صناعيا وبعد إحراز تقدم كبير في صناعة الدفاع، يمكننا تحقيق ثورة في الإنتاج".

وأضاف: "إن العقل، الروح القادرة على إنشاء قمر صناعي، يمكنها تحقيق هدفًا آخر - وضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم".

في 22 أبريل ، أطلقت إيران أول قمر صناعي عسكري نور (لايت) في المدار على ارتفاع 425 كم بمساعدة مركبة الإطلاق Cased. تم تأكيد وجودها في المدار من قبل السرب الثامن عشر لمراقبة الفضاء الخارجي في القوات الجوية الأمريكية.