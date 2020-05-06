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    مناورات عسكرية لقوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في بحر عمان

    خبير: الدول الأوروبية تبلغ إيران برفض استمرار عقوبات التسليح

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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    قال الدكتور حكم أمهز، الخبير في الشؤون الإيرانية، إن "روحاني ذكر في خطابه أن أبلغ رد على الدول الموقعة على الاتفاق النووي سيكون حاسما ويلحق هزيمة تاريخية بهم".

    وأشار في حديثه مع راديو "سبوتنيك" أن طهران لديها خيارات متعددة تستطيع الرد من خلالها، ولكن حتى الآن الدول الأوربية تبلغ إيران بأنه ليس واردا بالنسبة لها الدخول في هذه المتاهة.

    موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا
    © REUTERS / Carlos Barria
    إيران: أمريكا ستعود إلى الاتفاق النووي إذا فشلت في تمديد حظر التسليح على إيران
    وتابع أمهز في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلا : "رغم رسائل الدول الأوروبية التي أبلغت إيران رفضها تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، إلا أن الأخيرة تستعد لكافة الاحتمالات، وستتخذ خطوات قاسية، منها الانسحاب كليا من الاتفاق النووي، خاصة أن الدول الأوروبية ومنذ انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة لم تف بأي من تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".

    كان الرئيس الإيراني، حسن روحاني قد أكد استعداد بلاده للرد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في حال تم تمديد عقوبات التسليح على إيران والتي تنتهي في أكتوبر/ تشرين القادم.

    وأضاف الرئيس الإيراني: "على الولايات المتحدة وباقي الدول أن تعلم أن طهران لن تقبل أي عدول أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

    كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد، منتصف الأسبوع الماضي، أن واشنطن لن تسمح لإيران بعقد صفقات أسلحة حتى بعد انتهاء الحظر المفروض من الأمم المتحدة.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, أخبار, إيران
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