الصم في بلجيكا يعانون من مشكلة استثنائية بسبب أقنعة "كورونا"

يعاني الصم في بلجيكا في ظل انتشار أزمة كرونا من مشكلة مضاعفة تتجلى في الأقنعة الطبية الواقية، حيث أرغمت السلطات جميع مواطنيها على ارتدائها في المواصلات العامة وأماكن أخرى.

حيث باتت الكمامات العادية المتوفرة تشكل مشكلة لهؤلاء الأشخاص الذين يعتمد بعضهم على قراءة الشفاه إلى جانب لغة الإشارة.

من جهتها صرحت ماري فلورنس ديفاليه من اتحاد الصم الناطقين بالفرنسية "لم نعد نستطيع قراءة الشفاه. وهذا يمنع التواصل". وقالت إن ذلك يزيد من صعوبة العيش في زمن الجائحة.

مضيفة "عندما لا تكون الكمامة شفافة، قد يثير ذلك قلق الضعاف فهو يوترهم نفسيا ويثير قلقهم"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفي الوقت الذي تلزم فيه بلجيكا السكان بارتداء الكمامات الواقية في المواصلات العامة وتنصحهم بارتدائها في أماكن أخرى، يطالب الصم بكمامات شفافة لتمكينهم من التواصل مع الآخرين.

ومع نقص إمدادات الكمامات الخضراء والبيضاء على مستوى العالم يصعب الحصول على كمامة شفافة، والتي يظهر أغلبها على شكل دروع للوجه بكامله يستخدمه العاملون في القطاع الطبي.

هذا وبدأت مدرسة رويال ولوي لذوي الاحتياجات الخاصة في بروكسل، في تصنيع كمامات ذات نافذة شفافة عند الفم، إلى أن صنع الكمامة الواحدة يستغرق نصف ساعة وتحتاج لبطانة مزدوجة من القطن وأشرطة وشرائح بلاستيكية إضافية.

وبحسب إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فإن نحو 5 بالمئة من سكان العالم، أي ما يعادل 466 مليون شخص، يعانون من فقد السمع.