ترامب يقول أنه لا يستطيع النوم ليلا بسبب فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أعداد ضحايا تفشي فيروس كورونا المستجد المتزايدة تؤثر عليه سلبا، لدرجة أنه لا يستطيع النوم ليلا.

وقال ترامب، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "بالنسبة للأشخاص الذين فقدوا شخصًا، لا يوجد شيء معبر - لا أنام في الليل أفكر في الأمر- لا يوجد أحد أخذ الأمر على محمل الجد أكثر مني".

Trump says thousands of coronavirus deaths keep him up at night https://t.co/ri2ixHF7At pic.twitter.com/F5GdPVSwCQ — New York Post (@nypost) May 6, 2020

​وأضاف ترامب: "بالنسبة للعائلات التي فقدت شخصًا بسبب تفشي الوباء، أريد أن أقول: أنا أحبكم، أريد أن أقول إننا نفعل كل ما بوسعنا، أريد أيضًا أن أقول إننا نحاول حماية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا".

كما ووصف ترامب فيروسات كورونا التاجية التي قتلت أكثر من 71 ألف أمريكي بأنها "شرسة وشريرة".

قال ترامب إن إدارته "تزود عوائل المتضررين بمبالغ ضخمة من المال، كما لم يحدث من قبل" ويريد أن تصل هذه الأموال إلى الأمريكيين المحتاجين و"نريدهم أن يتحسنوا".

وختم ترامب: "لكن بكل الأحوال علينا أن نفتح بلادنا وعلينا أن نفتحها قريبًا".