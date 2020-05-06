ترامب: لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا.. فيديو

وقال ترامب: "لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا لعدم قدوم أشخاص غير مرغوب بهم إلى الولايات المتحدة""، بحسب صحيفة "The Hill" الأمريكية.
President Trump: "We've had one of the best months ever in the history of our country for not having people come in that we don't want." pic.twitter.com/ozAP4h3IGO— The Hill (@thehill) May 6, 2020
كما وقال ترامب في تصريحاته إن استثمار الولايات المتحدة في الهند يعد أكبر استثمار خارجي في تاريخ الولايات المتحدة، لذا فإن مبلغ المال الذي سيتم إرساله إلى الهند هو أكبر مبلغ في تاريخها، ويقدر بنحو 600 مليون دولار أمريكي.
وعن فتح البلاد، قال الرئيس الأمريكي، إنه من المتوقع حدوث بعض حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد مع بدء رفع الولايات المتحدة قيود التباعد الاجتماعي.
وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، وسنقوم بغسل اليدين، وسنفعل الكثير من الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".
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