ترامب: لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا.. فيديو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تصريح متلفز، إن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت خلال الشهر الماضي أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين، واصفا إياه، مازحا، بأفضل الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "لقد مررنا بواحد من أفضل الأشهر في تاريخ بلادنا لعدم قدوم أشخاص غير مرغوب بهم إلى الولايات المتحدة""، بحسب صحيفة "The Hill" الأمريكية.

President Trump: "We've had one of the best months ever in the history of our country for not having people come in that we don't want." pic.twitter.com/ozAP4h3IGO — The Hill (@thehill) May 6, 2020

​كما وقال ترامب في تصريحاته إن استثمار الولايات المتحدة في الهند يعد أكبر استثمار خارجي في تاريخ الولايات المتحدة، لذا فإن مبلغ المال الذي سيتم إرساله إلى الهند هو أكبر مبلغ في تاريخها، ويقدر بنحو 600 مليون دولار أمريكي.

وعن فتح البلاد، قال الرئيس الأمريكي، إنه من المتوقع حدوث بعض حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد مع بدء رفع الولايات المتحدة قيود التباعد الاجتماعي.

وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، وسنقوم بغسل اليدين، وسنفعل الكثير من الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".