بومبيو: الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات التي تملكها لتحرير الأمريكيين في فنزويلا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات التي تملكها لتحرير المواطنين الأمريكيين الذين تم اعتقالهم في فنزويلا.

وقال بومبيو للصحفيين: "إذا قرر نظام مادورو احتجازهم، فسنستخدم كل أداة متاحة لدينا لمحاولة استعادتهم"، بحسب ما ذكرت وكالة "AFP" الفرنسية.

وكرر بومبيو نفي الرئيس دونالد ترامب لتدخل الولايات المتحدة في أحداث فنزويلا الأخيرة، قائلاً: "لو كنا متورطين، لكانت الأمور ستسير بشكل مختلف".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أن أحد المعتقلين الأمريكيين، اللذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال مادورو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".