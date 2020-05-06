أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده سترسل سفيرها إلى السودان قريبا.

وصرح بومبيو، قائلا: "سنرسل سفيرنا قريبا إلى السودان وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية"، حسبما نقلت قناة "العربية".

بومبيو: سنرسل سفيرنا قريبا إلى السودان وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 6, 2020

في سياق متصل، وافقت الحكومة الأمريكية على ترشيح الدبلوماسي السوداني المخضرم، نور الدين ساتي، سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولايات المتحدة منذ 23 عاما.

وكانت واشنطن خفضت مستوى العلاقات مع السودان إلى درجة قائم بالأعمال منذ 23 عاما، عندما وضعت الخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة من عام 1992 إلى 1996.

وفي العام 1998، طردت الولايات المتحدة السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل إلى قائم بالأعمال بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية تجاهد الخرطوم من أجل رفعها تماما حتى الآن.