الخارجية الروسية: لافروف يناقش مع نظيره البريطاني سبل مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره البريطاني دومينيك راب، سبل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وطرق التغلب على عواقب تفشي الفيروس.

وأعرب الطرفان عن عزمهما بشكل جدي لحل المشاكل بين موسكو ولندن بطريقة براغماتية، بحسب ما جاء في بيان الخارجية.

وجاء في البيان: "خلال المحادثة تمت الإشارة إلى الوضع غير المريح للعلاقات الثنائية، وقد تم التعبير عن موقف متبادل تجاه حل المشاكل المتراكمة بطريقة عملية، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ".

وختم البيان: "تم التأكيد على ضرورة استخدام خبرة التحالف في تعبئة جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية الحديثة، وقد تم إيلاء اهتمام خاص لمهام مكافحة أزمة انتشار فيروس كورونا التاجي الجديد والتغلب على عواقبها".