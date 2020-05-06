ترامب: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن إدارته ورثت نظاما صحيا صعبا من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض للحديث عن مستجدات كورونا: "نعمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية، تم تحقيق نتائج جيدة في المعركة ضد كورونا".

"They're fighting on the front lines of the battle, risking their health to save the lives of fellow citizens." pic.twitter.com/Ltnl4oot4G — The White House (@WhiteHouse) May 6, 2020

​كما أكد الرئيس الأمريكي أن أحد أبرز المدلولات الإيجابية على طريقة تعامل إدارته مع أزمة كورونا هو افتتاح معامل للكمامات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، يوم الأحد الماضي، أنه يعتقد بأنه سيكون لدى بلاده لقاح ضد فيروس كورونا المستجد نهاية هذا العام.

Just now, President @realDonaldTrump welcomed incredible healthcare warriors to the Oval Office in honor of National Nurses Day! pic.twitter.com/fsszeyf8rV — The White House (@WhiteHouse) May 6, 2020

​وأكد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أنه بادر إلى إغلاق الولايات المتحدة منذ البداية رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا.