ترامب: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض للحديث عن مستجدات كورونا: "نعمل لتفادي أي نقص في الإمدادات الطبية، تم تحقيق نتائج جيدة في المعركة ضد كورونا".
"They're fighting on the front lines of the battle, risking their health to save the lives of fellow citizens." pic.twitter.com/Ltnl4oot4G— The White House (@WhiteHouse) May 6, 2020
كما أكد الرئيس الأمريكي أن أحد أبرز المدلولات الإيجابية على طريقة تعامل إدارته مع أزمة كورونا هو افتتاح معامل للكمامات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح، يوم الأحد الماضي، أنه يعتقد بأنه سيكون لدى بلاده لقاح ضد فيروس كورونا المستجد نهاية هذا العام.
Just now, President @realDonaldTrump welcomed incredible healthcare warriors to the Oval Office in honor of National Nurses Day! pic.twitter.com/fsszeyf8rV— The White House (@WhiteHouse) May 6, 2020
وأكد ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى أنه بادر إلى إغلاق الولايات المتحدة منذ البداية رغم أن المعلومات الأولية قللت من مخاطر كورونا.
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