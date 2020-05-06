بعد تصدي بلاده لكورونا… خامنئي يحذر من فيروسات مصطنعة

قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن الإنتاج المناسب والنامي يمكنه الحفاظ على اقتصاد البلاد أمام الفيروسات الطبيعية والفيروسات المصطنعة.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن خامنئي أن بلاده كما تصدت لفيروس كورونا، فإنه يمكنها التصدي للفيروسات المصطنعة، كالحظر أو تذبذبات سعر النفط والهزات المختلفة، وإيران قادرة بطاقاتها وقدراتها على تحقيق النهضة الإنتاجية، على غرار إطلاق الأقمار الصناعية وانجازات الصناعات الدفاعية.

وذكر خامنئي أن الإنتاج في اقتصاد البلاد كالنظام الدفاعي والمناعي في جسم الإنسان، وهو ما أوضحه عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، بمناسبة أسبوع العامل وبهدف تحقيق شعار العام (النهضة الإنتاجية).

وأشار خامنئي إلى أن بلاده دائما قادرة على تحقيق إنجازات متتعددة ومختلفة، تحت شعار "إننا قادرون"، مستشهدا بإطلاق قمر صناعي بسرعة 7500 متر في الثانية إلى الفضاء، ووضعه في المدار، أي ان بلاده قادرة على تحقيق النهضة الإنتاجية.

وفي السياق نفسه، أعلن المرشد الأعلى الإيراني، أن طهران لديها القدرة على تحديد هدف لوضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم.

وقال خامنئي على موقعه الرسمي: "لسوء الحظ، تقول بعض الدول باستمرار لا يجب علينا نحن (الإيرانيون)، لا نستطيع، ولكننا نستطيع. عندما نتمكن من إطلاق صاروخ إلى الفضاء بسرعة 7.5 ألف متر في الثانية حاملا إلى المدار قمرا صناعيا، وبعد إحراز تقدم كبير في صناعة الدفاع، يمكننا تحقيق ثورة في الإنتاج".

وأضاف: "إن العقل، والروح القادرة على إنشاء قمر صناعي، يمكنها تحقيق هدف آخر - وضع القمر الصناعي في مدار ارتفاعه 36 ألف كم".

ويشار إلى أنه، في 22 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت إيران أول قمر صناعي عسكري نور (لايت) في المدار على ارتفاع 425 كم بمساعدة مركبة الإطلاق Cased. تم تأكيد وجودها في المدار من قبل السرب الثامن عشر لمراقبة الفضاء الخارجي في القوات الجوية الأمريكية.