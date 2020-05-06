موسكو قلقة من أنباء محاولة إنزال مرتزقة في فنزويلا لتنفيذ هجمات إرهابية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو قلقة من معلومات حول محاولة إنزال مجموعة من المرتزقة في فنزويلا لتنفيذ هجمات إرهابية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "ننظر بقلق لأنباء حول محاولة مجموعة من المرتزقة الإنزال على أراضي فنزويلا للقيام بأعمال إرهابية ضد ممثلي السلطات الشرعية في هذا البلد وقيادتها".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تعتزم إرسال تقرير حول محاولة الغزو البحري لبلاده إلى محكمة لاهاي، وسيتم إعداد التقارير ذات الصلة من قبل وزير الخارجية في البلاد.

وقال مادورو للصحفيين: "أوعزت لوزير الخارجية خورخي أرياس بإرسال تقارير ومقاطع فيديو عن هذا العدوان... إلى لاهاي لضمها إلى الدعوى القضائية الموجودة في المحكمة الجنائية الدولية".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة في فنزويلا.