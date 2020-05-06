قاذفات أمريكية تنفذ مهمة "طويلة المدى" فوق البلطيق

أفادت القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم) أن طائرتين من طراز B-1 من قاعدة إلسورث الجوية في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية طارتا كقوة عمل قاذفة قنابل استراتيجية بعيدة المدى إلى منطقة البلطيق هذا الأسبوع.

واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت القيادة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الرحلة تضمنت تدريبًا على التكامل والتشغيل البيني مع طائرات F-16 الدنماركية التي تحلق فوق جزيرة بورنهولم، بالإضافة إلى التحليق فوق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

وقال البيان إن طائرات B-1s عملت أيضًا مع أجهزة التحكم الجوية في المحطة الطرفية الإستونية المشتركة لتوفير تدريب دعم جوي قريب مع الأجهزة الخاملة في Tapa Range.

ووصف البيان رحلة الثلاثاء بأنها مهمة تدريبية "مع حلفائنا في الناتو والدول الشريكة في المسرح"، زاعمًا أن القاذفات الاستراتيجية تساهم في الاستقرار في أوروبا من خلال ردع الخصوم المحتملين.

وعادةً ما يتم تطبيق الصفة "الاستراتيجية" على الأسلحة القادرة على إيصال القنابل النووية.