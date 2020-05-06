البيت الأبيض: العلاقة مع الصين مخيبة للآمال ومحبطة

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين هي "حالة من خيبة الأمل والإحباط"، مسلطة الضوء على الخلاف المتعمق بين واشنطن وبكين.

وحسب "رويترز" تأتي التصريحات التي ألقيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في الوقت الذي اشتبكت فيه الصين والولايات المتحدة حول أصول الفيروس التاجي المميت "كورونا المستجد"، الذي أودى بحياة مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم وقلب الحياة في جميع أنحاء العالم.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهاماته للصين بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم. وصرح بومبيو، اليوم الأربعاء، بأن "هناك أدلة كثيرة على أن كورونا خرج من مختبر في ووهان"، مضيف أنه "على الحزب الشيوعي في الصين أن يكون شفافا بشأن كورونا"، حسبما نقلت قناة "العربية".

وكانت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين قد نددت، يوم الاثنين الماضي، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لبومبيو حول المصدر المفترض لفيروس كورونا المستجد ما من شأنه أن يفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.