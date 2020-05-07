بومبيو يقطع على نفسه عهدا لرئيس الوزراء العراقي الجديد

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، على حصول رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي على ثقة البرلمان.

وقال بومبيو في تغريدة على موقع "تويتر"، "كان من الرائع التحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي".

وأضاف بومبيو، "الآن يأتي العمل العاجل والجاد لتنفيذ الإصلاحات التي طالب بها الشعب العراقي".

وأخذ وزير الخارجية الأمريكي على نفسه تعهدا تجاه رئيس الوزراء العراقي الجديد قائلا،"لقد تعهدت بمساعدته على تنفيذ أجندته الجريئة من أجل الشعب العراقي".

Great to speak today with new Iraqi PrimeMinister Mustafa al-Kadhimi. Now comes the urgent, hard work of implementing the reforms demanded by the Iraqi people. I pledged to help him deliver on his bold agenda for the sake of the Iraqi people. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 7, 2020

كان رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمي، أكد اليوم الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم، منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعية الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية الجديد، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا . امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة

سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 6, 2020

كان البرلمان العراقي منح ثقته لحكومة رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، مساء الأربعاء، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.

فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.