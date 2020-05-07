مقتل 5 أشخاص وإصابة المئات إثر تسرب غاز في مصنع بالهند... فيديو

قتل 5 أشخاص، فجر اليوم الخميس، فيما أصيب مئات آخرون إثر تسرب غاز في مصنع للكيماويات جنوبي الهند.

وقالت وسائل إعلام عالمية، إن الغاز الذي تسرب يرجح أنه غاز "السترين"، حيث وقع الحادث في تمام الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد اندلاع حريق في مصنع "إل جي بوليمرز"، بغوبالاباتنام، في مدينة فيساكاباتنام بولاية أندرا براديش.

Vizag: Over 1,000 people fell sick and many faced breathing difficulties after an alleged gas leak at a chemical plant at RR Venkatapuram near Naiduthota area close to Gopalapatnam. #VizagGasLeak pic.twitter.com/yRAxHogONB — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

وقال الأطباء إن "مئات" الأشخاص نقلوا إلى المستشفى. وأكدوا أن "العديد من المصابين كانوا يشتكون من صعوبات في التنفس وحرقان في عيونهم".

وتداولت وسائل إعلام هندية مقاطع فيديو تظهر الناس وهم يهرولون في الطرقات بينما تهرع عربات الإسعاف إلى مكان الحادث.

Vizag chemical plant gas leak: Death toll reaches 8; over 5,000 fall sick

VizagGasLeak #GasLeak #LGPolymersGasLeak pic.twitter.com/Gr9wzdvnz2 — TOI Vizag (@TOIVizagNews) May 7, 2020

وأشارت تقارير هندية إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة عمرها ثماني سنوات وشخصان مسنان.