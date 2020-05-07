"لا تقبلوا نساء لا تعرفوهن"... رئيس يقدم نصائح للرجال في ظل كورونا

قدم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، خلال زيارته إلى معهد الهندسة الميكانيكية، عدة نصائح للرجال في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال لوكاشينكو: "إن كنتم تقبلون أحدا فاستمروا في تقبيله، لكن لا تحاول تقبيل نساء أخريات إن كنت رجلا، هذا ليس جيدا".

وأضاف الرئيس: "لا تحاولوا الاقتراب من نساء لا تعرفوهن، تحملوا شهرا واحدا".

وهكذا، طلب رئيس جمهورية بيلاروس من الرجال أن يستمر تواصلهم القريب ضمن العائلات فقط.

كما أشار لوكاشينكو إلى ضرورة استنشاق الهواء النظيف حيث قال: "عليكم الخروج للمشي وركوب الدراجات لتعمل الرئتين فهذا مرض الرئتين، أما إن بقيتم جالسون في المنزل بكسل ورئيتيكم لا تعملان فكيف تقدرون أن تكونوا في صحة جيدة".

قال لوكاشينكو خلال اجتماع رسمي "لن يموت أحد بفيروس كورونا في بلادنا. أصرح بذلك على الملأ".

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في بيلاروسيا، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18350 مصابا. وتوفي نحو 107 مرضى.