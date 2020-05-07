بسبب كورونا... 20 % من أطفال أمريكا لا يحصلون على الطعام الكافي

كشفت مجموعة أبحاث أمريكية أن نحو 20 % من الأطفال في الولايات المتحدة، لا يحصلون على كميات كافية من الطعام منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وبحسب مؤسسة "بروكينغز إينستيتوشن" أوضح استطلاع رأي أن 17.4 % من أمهات أولاد في سن الثانية عشرة وما دون، عاجزات عن توفير كمية كافية من الطعام لأولادهن بسبب نقص الأموال.

قالت لورين باور التي جمعت تقرير المؤسسة: "من الواضح أن الأطفال الصغار يعانون من مستوى انعدام في الأمن الغذائي لا سابق له في الفترة المعاصرة. انعدام الأمن الغذائي في الأسر التي تضم أطفالا دون الثامنة عشرة ازداد بنسبة 130 % مقارنة بالعام 2018".

ويضطر بعض الأهالي لتقليل كمية وجبة الطعام، وصولا إلى تفويت وجبة كاملة على أولادهم.

يأتي ذلك بسبب توقف برامج توزيع الوجبات في المدارس المغلقة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن ما لا يقل عن 30 مليون أمريكي، تقدموا بطلب للحصول على إعانة بطالة منذ بدء الجائحة.

وقد تكون نسبة البطالة التي وصلت إلى 20 % خلال شهر أبريل/ نيسان، غير مسبوقة منذ أزمة الكساد الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي.