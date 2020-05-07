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    كابوس في ناغازاكي اليابانية... قصة سفينة جديدة أصابها الفيروس بعد "أميرة الألماس"

    © REUTERS / KYODO Kyodo
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    قبل سبعة أيام من الحجر الصحي الذي فرضته اليابان على سفينة سياحية بالقرب من طوكيو في وقت مبكر من هذا العام، في ما اعتبرت واحدة من أولى المناطق الساخنة المصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، كانت سفينة سياحية أخرى ترسو في جنوب اليابان.

    السفينة دايموند برنسيس
    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
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    وعلى مدى الأسابيع الخمسة التالية، عندما استقر الفيروس في اليابان وجذبت السفينة الأولى "الأميرة الماسية" في ميناء يوكوهاما اهتمامًا عالميًا، لم تصدر السلطات اليابانية أي تحذيرات إلى السفينة الثانية "كوستا أتلانتيكا" على بعد 1200 كيلومتر (750 ميلا) إلى الجنوب الغربي.

    وحسب "رويترز"، كان الركاب من سفينة يوكوهاما يموتون بينما كان الناس من السفينة الأخرى ينطلقون ويخرجون بحرية، ويتناولون الطعام ويتسوقون في ناغازاكي، وتم نقل العشرات من أفراد الطاقم الجدد لاستبدال أولئك الذين كانت عقود عملهم تنتهي صلاحيتها.

    تستضيف "كوستا أتلانتيكا" الآن واحدة من أكبر مجموعات فيروس كورونا في اليابان، والذي أصاب ربع عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم أكثر من 600 شخص.

    ويقول خبراء الصحة العامة إن الافتقار إلى تدابير إضافية على السفن السياحية بعد التفشي الذي شهدته "الأميرة الماسية"، والإجراءات المتساهلة، وقلة اختبارات الفيروسات على الصعيد الوطني مجتمعة، سمحت بتفشي الفيروس على متن "كوستا أتلانتيكا". وقد ضاعف من ذلك قرار السلطات المحلية والوطنية بحجر المصابين وغير المصابين في "كوستا أتلانتيكا"، مما يجعل من الصعب القضاء على العدوى.

    © REUTERS / KYODO
    منظر جوي يظهر السفينة السياحية الإيطالية كوستا أتلانتيكا في ناغازاكي

    وقال الدكتور أميش أدالجا، أخصائي الأمراض المعدية في مركز جامعة جونز هوبكنز للأمن الصحي، "يبدو أنه يتم إنشاء وضع مشابه للأميرة الماسية." "في محاولة لمنع نزول الحالات، ستحدث المزيد من الحالات بين (الأشخاص الموجودين على متنها)، وقد يكون بعضها شديدًا ويمكن منعه".

    القانون الذي يجيز حالة الطوارئ الوطنية لرئيس الوزراء شينزو آبي والقيود المفروضة على الحركة من قبل مختلف المحافظين الإقليميين يحمل القليل من العقوبات القانونية، وهو جزء من نفور اليابان بعد الحرب من تقييد الحريات الشخصية. وهي تعتمد بدلاً من ذلك على الضغط الاجتماعي واحترام السلطة.

    ويؤدي عدم وجود تطبيقات واسعة الانتشار أو تطبيقات تتبع العدوى في اليابان إلى تعقيد الاستجابة في ناغازاكي. ويقول مسؤولو الصحة إنهم يكافحون من أجل تتبع طرق العدوى ولا يعرفون كيف انتشر الفيروس في السفينة.

    وتدافع حكومة آبي عن سياسات الاختبار الحذر، قائلة إنها تريد تجنب إغراق المستشفيات بأشخاص لديهم حالات خفيفة فقط. وبينما انتشر الفيروس بشكل مطرد، لم ترتفع العدوى في اليابان، كما هو الحال في بعض البلدان، وتباطأت حالات جديدة منذ منتصف أبريل/ نيسان.

    وأكدت اليابان تسجيل نحو 15000 إصابة بالفيروس التاجي حتى يوم الثلاثاء، ومن المعروف أن 543 شخصًا توفوا بسبب COVID-19.

    © REUTERS / NATL INST OF INFECTIOUS DISEASE
    صور من داخل سفينة الرحلات البحرية الإيطالية كوستا أتلانتيكا والتي أكد أفراد طاقمها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا في ناغازاكي

    كانت "الأميرة الماسية"، التي كان على متنها أكثر من 3700 شخص، أبقتهم جميعًا على متن السفينة، مما ساهم في انتشار العدوى إلى أكثر من 700 ووفاة 14.

    ولم تحمل "كوستا أتلانتيكا" التي ترفع علم إيطاليا والتي يبلغ وزنها 86000 طن أي ركاب عندما رست للصيانة في ناغازاكي. ومن بين 623 من أفراد الطاقم الأولي على متن السفينة، كان 149 اختبارًا إيجابيًا وتم إدخال خمسة منهم إلى المستشفى.

    وهذا يجعلها واحدة من أكبر المجموعات في اليابان، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على بيانات جامعة أكسفورد.

    يتم تشغيل  "الأميرة الماسية" و"كوستا أتلانتيكا" من قبل شركة Carnival Corp ومقرها فلوريدا.

    قال تاكانوري هاماساكي، رئيس جمعية السكان المحليين: "يجب أن يتم التعامل مع أفراد الطاقم المرضى بالكامل في المستشفيات المحلية، ولكن يجب إعادة الأصحاء إلى بلدانهم في أقرب وقت ممكن. أعتقد أن أولئك الذين أثبتت نتائجهم السلبية يمكن أن يتحولوا إلى إيجابية وقال هاماساكي رويترز في أواخر أبريل/ نيسان، أثناء وجودهم على متن السفينة "بصراحة، كابيناتهم على متن السفينة صغيرة - لا يمكن لأحد أن يبقى بصحة جيدة في هذه الحالة."

    بعد حوالي أسبوعين من اكتشاف الحالة الأولى، بدأت شركة Costa Cruises S.P.A. في نقل أفراد الطاقم الأصحاء إلى منازلهم. وقالت الحكومة المحلية إنه حتى يوم الثلاثاء أعيد 181 من طاقمهم من الإندونيسيين والفلبينيين.

    وقال كاتسومي ناكاتا، وهو مسؤول كبير في محافظة ناغازاكي، إنه لم يكن هناك قرار بشأن ما إذا كان سيتم إعادة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

    وقالت "كوستا كروزس" في بيان "صحة وسلامة شعبنا، إلى جانب الامتثال وحماية البيئة، هي دائما أولويتنا القصوى".

    وحدة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة التي تدير حوض بناء السفن Koyagi حيث يتم إرساء Costa Atlantica، اعتذرت للسكان المحليين في أواخر الشهر الماضي بسبب "التسبب في القلق" و"سوء الفهم" بشأن تفشي المرض وقالت إنها "ستتعاون بالكامل" مع السلطات. كما اعتذر كونيو شيبا، كبير المديرين التنفيذيين في شركة Mitsubishi Heavy ، وهو ينحني بشدة في مؤتمر صحفي، لعدم وجود تفسير كافٍ لحركة أفراد الطاقم.

    وقال شيبا إن كوستا كروزس تدير الفحوصات الطبية للطاقم وحركتهم داخل وخارج السفينة، بينما تتحكم ميتسوبيشي في مدخل حوض بناء السفن وتتحقق من درجة حرارة من يدخلون. قال هماساكي من جمعية السكان إنه في حين اعتذرت ميتسوبيشي لهم وشرحت لهم الخطوات، لم تتخذ الشركة خطوات محددة لتجنب المزيد من العدوى.

    وقال: "ما يمكننا القيام به هو غسل أيدينا وارتداء الأقنعة". "ستكون هذه معركة طويلة. إذا استمرت، فستكون مشكلة لكل اليابان، وليس فقط في ناغازاكي".

    وبعد ثمانية أيام، بعد الإبلاغ عن أول حالة فيروس في ناغازاكي، طلبت ميتسوبيشي وشركة كوستا أتلانتيكا من الطاقم البقاء على متن السفينة.

    وذهب هذا الطلب دون أن يلقي له أحد بالا. وقال المسؤول الحكومي المحلي فوتوشي إيواساكي إن أكثر من 30 شخصًا غادروا وصعدوا على متن السفينة من 1 إلى 20 أبريل/ نيسان، عندما تم الكشف عن أول حالة في السفينة وتوقفت الحركة.

    © REUTERS / KYODO Kyodo
    أحد أفراد الطاقم يلوح بيده على شرفة سفينة الرحلات الإيطالية كوستا أتلانتيكا التي أكدت حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (COVID-19) في ناغازاكي

    وقال مسؤول بوزارة الصحة يتعامل مع "كوستا أتلانتيكا" لرويترز إن الوزارة "ليست في وضع يمكنها من إصدار أوامر وليس لدينا القوة لفرضها."

    والآن في مقصوراتهم، يتحدث أفراد الطاقم مع بعضهم البعض من شرفاتهم بينما يغسلون ملابسهم.

    وهناك عمال صحيون يرشون مطهرًا حول السفينة. وتظهر الصور التي تم مشاركتها مع رويترز شخصًا يرتدي خوذة ونظارات واقية وقناعًا مع كيس بلاستيكي فوق جذعه وهو يوزع وجبات الطعام على زملائه.

    وقال عضو فلبيني من الطاقم لرويترز، اشترط عدم الكشف عن هويته "الناس يشكرونني على العمل في الخطوط الأمامية ويسعدني تسليم السكر والملح الذي يحتاجونه." "إنه أفضل كابوس لي."

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    الكلمات الدلالية:
    سفينة سياحية, فيروس كورونا, اليابان
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