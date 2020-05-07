الدوري الألماني إلى الأضواء مجددا بعد انتهاء فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الموسم سيستأنف في 16 مايو/أيارالمقبل، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأصدرت الرابطة الألمانية بيانا قالت فيه: "رابطة الدوري الألماني سيستأنف لهذا الموسم تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الملاعب".

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي إنه كان من المهم بدء المباريات من جديد رغم أن استئناف الموسم لن يكون طبيعيا تماما في غياب الجماهير والقيود الأخرى.

وكان زايفرت يتحدث بعد اجتماع مع أندية الدرجتين الأولى والثانية عقب قرار الحكومة أمس الأربعاء بإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الألماني ومنح طوق نجاة للأندية التي تعاني ماليا بشدة.

وقال زايفرت "الجولة الأخيرة للموسم ستقام في نهاية يونيو" مضيفا أن 27-28 يونيو حزيران هو الموعد المرجح.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد أطلقت رسائل عدة بشأن إعادة الاستحقاقات الرياضية في البلاد وأبرزها دوري كرة القدم الذي يعد الحدث الأبرز لدى الألمان.

يذكر أن الدوري الألماني متوقف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي الوباء، ومن المتوقع أن تصدر الحكومة، يوم الأربعاء، قرارا باستئناف محتمل للنشاط.